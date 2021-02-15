Bilim insanları şaşkın... Buz tabakasının altında tuhaf canlılar bulundu!

Bilim insanları tesadüfen Antarktika’daki buz tabakasının çok altında yaşayan tuhaf organizmalar keşfetti. Frontiers in Marine Science isimli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, organizmaların Güneş ışığından uzak ortamlarda hayatta kalıp kalamayacağıyla ilgili mevcut fikirlere meydan okuyor.

Keşif amaçlı bir araştırma sırasında araştırmacılar, Weddell Denizi'nin güneydoğusunda bulunan Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'ndaki 900 metrelik buzda sondaj yaptı ve denizin dibini araştırmak için kamera indirdi.

Hayvanlarla çevrili bir kaya parçasını ortaya çıkaran kayıtta ne olduğu belirlenemeyen 22 hayvanla birlikte 16 sünger benzeri canlı tespit edildi.

Söz konusu keşif, Antarktika buz tabakasının altında deniz tabanındaki bir kayaya tutunmuş süngerlerin ve muhtemelen daha önce bilinmeyen hareketsiz türlerin varlığının saptandığı ilk araştırma oldu.

Görüntüleri analiz eden British Antarctic Survey'den Huw Griffiths, "Orada olmamaları için pek çok neden var" dedi. Araştırmacılar, bu hayvanların -2 derecelik suda taşınan besinlerle hayatta kaldığını düşünüyor.

Ancak bu noktada bir muamma ortaya çıkıyor. Zira canlıların tutunduğu kaya, açık okyanustan 260 km. uzakta. Griffiths’e göre bu, belirgin besin kaynaklarından çok uzakta bulundukları anlamına geliyor. En yakın Güneş ışığı kaynağının da 600 km. uzakta olduğu düşünülüyor.

Griffiths, “Keşfimiz cevap verdiğinden çok daha fazla soruyu akla getirdi” diye konuştu:

"Bu organizmalar oraya nasıl gitti? Onların yaşam alanı olan bu kayalar ne kadar yaygın? Bunlar buz tabakasının dışında da gördüğümüz türler mi yoksa yeni türler mi? Buz tabakası çökerse onlara ne olur?"

Diğer yandan, Antarktika’daki bazı süngerlerin binlerce yıldır yaşadığı biliniyor. Bu canlıların ömrünün ne kadar olduğu ve ne sıklıkla (yılda bir mi yoksa 10 yılda bir mi) beslendiği ise henüz belirsiz.

Ancak yaşama ev sahipliği yapan bu kayanın yalnız olmadığına dair işaretler mevcut. Zira kamera kayıtlarında yakınlardaki başka bir kayanın üzerinde de bir sünger görüldü. Bu yüzden bulgular, Antarktika’nın en zorlu ortamlarında yaşamın düşünüldüğünden daha çeşitli ve daha uyumlu olduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda çalışmanın yazarı Griffiths, “Bu keşif, fikirlerimizi farklı bir yöne itiyor” dedi ve ekledi:

"Bize Antarktika deniz yaşamının son derecede özel olduğunu ve donmuş bir dünyaya şaşırtıcı bir şekilde uyum sağladığını gösteren harika bir tesadüf."

Araştırmacılar şimdi bu tuhaf yaratıkların keşfedildiği alanı daha detaylı incelemeyi hedefliyor. Bu nedenle araştırmacıların, akıllardaki soruları yanıtlamak için bu canlılara ve yaşadıkları ortama yaklaşmanın bir yolunu bulması gerekiyor.

Kaynak: Independent Türkçe