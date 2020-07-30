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HaberlerDünya Haberleri Bill Gates: ABD'de yapılan testlerin çoğu, israftan başka bir şey değil
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30.07.2020 - 16:23 |

Bill Gates: ABD'de yapılan testlerin çoğu, israftan başka bir şey değil

Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, koronavirüs testlerinin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" söyledi. Gates bu görüşüne gerekçe olarak, "sonuçların çok geç çıkmasını" gösterdi.

Bill Gates: ABD'de yapılan testlerin çoğu, israftan başka bir şey değil

CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini belirtti.

Gates, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

'Ortalama sonuç alma süresi 4,27 gün'
ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.

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