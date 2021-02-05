05.02.2021 - 07:00 |
BioNTech tek dozda yüzde 90 koruyor
İsrail’deki Pfizer/BioNTech aşısını yaptıranların verilerini analiz eden bilim insanları tek dozun etkinliğinin yüzde kaç olduğunu açıkladı. İngiliz bilim insanlarının İsrail’in toplu aşılama programının verilerinden elde ettiği araştırmaya göre Pfizer/BioNTech aşısının tek dozu insanlara yüzde 90’a yakın koruma sağlıyor.
İsrail’in aşı kampanyasından sorumlu Prof. Nachman Ash, geçtiğimiz ay tek bir dozun Pfizer’in önerdiğinden ve kendi düşündüklerinden daha az etkili olduğunu söylemişti. İngiltere hükümetinin fonladığı ve East Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen analiz ise İsrail’deki ‘bir dozun yeterli koruma sağlamayabileceğini’ öne süren bir önceki çalışmaya ters düştü.