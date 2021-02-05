BioNTech tek dozda yüzde 90 koruyor

İsrail’in aşı kampanyasından sorumlu Prof. Nachman Ash, geçtiğimiz ay tek bir dozun Pfizer’in önerdiğinden ve kendi düşündüklerinden daha az etkili olduğunu söylemişti. İngiltere hükümetinin fonladığı ve East Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen analiz ise İsrail’deki ‘bir dozun yeterli koruma sağlamayabileceğini’ öne süren bir önceki çalışmaya ters düştü.