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24.12.2020 - 09:25 | | DHA

Bir ayda hem anne ve babalarını hem de dedelerini koronavirüsten kaybettiler!

ABD’li iki kız kardeş, yaklaşık bir ay içerisinde anne ve babalarıyla dedelerini koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaybetti.

Bir ayda hem anne ve babalarını hem de dedelerini koronavirüsten kaybettiler!

Jessica Cheatham ve Jama Allen isimli kız kardeşler bir ay içerisinde 40 yıllık evli olan ebeveynleri Mark ve Lisa Cheatham’ı hem de dedeleri Charles Herbert Tucker’ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kentucky Hastanesi’nde tedaviye alınan çiftten 61 yaşındaki Mark Cheatham 11 Aralık’ta, 58 yaşındaki Lisa Cheatham ise 15 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Çift, birlikte toprağa verildi.

Cheatham çiftinin, kızlarının hastane yönetiminden izin almasının ardından son günlerini yoğun bakım ünitesinde birlikte geçirdiği belirtildi. Kız kardeşlerden Jama Allen, "Hayatımın en yürek burkan anlarından biri ebeveynlerimin bunu yaşamasını izlemek oldu” ifadelerini kullandı.

Kız kardeşler, sağlık görevlilerinin tavsiyelerine uyarak bu yılki Noel buluşmalarını iptal etmeye çağırdı.

DEDELERİ DOĞUM GÜNÜNÜN ARDINDAN ÖLDÜ

Kız kardeşlerin dedesi Tucker ise 76’ncı doğum gününden iki gün sonra 22 Kasım'da yaşamını yitirdi. Tucker’ın Şükran Günü'nden bir hafta önce semptom gösterene kadar sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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