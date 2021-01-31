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31.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Bir çocuğun gözünden Auschwitz toplama kampı

Şimdi İsrail’de yaşayan 91 yaşındaki Polonya yahudisi Thomas Geve’nin 13 yaşındayken Naziler tarafından hapsedildiği Polonya’daki Auschwitz toplama kampında yaşadıklarını aktardığı çizimleri gün yüzüne çıktı.

Bir çocuğun gözünden Auschwitz toplama kampı

1943 - 1945 yılları arasında tutulduğu Auschwitz’in dışında Almanya’da iki kampta daha alıkonulan ve yaşından büyük göstermesi nedeniyle öldürülmekten kurtulan Geve’nin çizimleri, önceki gün yayımlanan “Auschwitz’i çizen çocuk” adlı kitapta yer aldı.

Kömürle çizdi

Thomas Geve, 1940’larda Almanya diktatörü Hitler’in Nazi ordusu tarafından insanların hapsedilip öldürüldüğü Auschwitz toplama kampına götürüldüğünde gördüklerini önce çimento çuvallarının üzerine odun kömürüyle çizmeye başladığını anlattı. Geve toplama kampından şans eseri kurtulduktan sonra gönderildiği İsviçre’deki bir yetimhanede travmalarının üstesinden gelebilmesi için daha fazla resim yapmaya yönlendirildiğini söyledi. 1.1 milyon insanın öldürüldüğü Auschwitz toplama kampında hayatta kalmayı başaranlar 27 Ocak 1945’te Sovyet birliklerince kurtarılmıştı.

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