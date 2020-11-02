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02.11.2020 - 07:00 |

‘Bir demeç verir misiniz Larry Bey?’

İngiltere’de başbakanlık resmi konutu, Downing Sokağı’ndaki 10 Numara’da bulunuyor. Buraya 2011’de fareleri avlaması için bir barınaktan getirilen erkek kediye “Larry” adı verildi.

‘Bir demeç verir misiniz Larry Bey?’

İyi bir fare avcısı olduğu bildirilen Larry, dünyanın en ünlü kedileri arasına girdi. Ancak Larry, 2012’de gördüğü bir fareye hiçbir tepki vermeyince işten kovulmanın eşiğine geldi. Bu tehlikeyi atlatan Larry, Downing Sokağı’nda gezmeye ve medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Nitekim bir basın mensubu da önceki gün espri olsun diye Larry’ye mikrofon uzattı.

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