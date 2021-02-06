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06.02.2021 - 20:29 |

Bir gelenek daha bozuldu! Trump'ın izni olmayacak...

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump’a "düzensiz davranışları" nedeniyle istihbarat raporlarına erişimin sağlanmayacağını belirtti.

Bir gelenek daha bozuldu! Trump'ın izni olmayacak...

CBS’e konuşan Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" ifadesini kullandı.

Trump’ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.

ABD’de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.

New York Times'a göre, Trump’a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak.

Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden’ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.

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