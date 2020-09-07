Bir gün önce okla vurulan geyik kendisini yaralayan avcıyı öldürdü!

Oregon'da bir avcı önceki gün yaraladığı Kanada geyiği (Elk) tarafından boynuzlanarak öldürüldü.

66 yaşındaki Mark David, Tillamook ilçesindeki özel bir arazide okla avlanıyordu. Polisin açıklamasına göre David cumartesi günü önce bir geyiği yaraladı ancak yerini tespit edemedi.

Pazar günü araziye geri dönen David yaralı halde bekleyen geyikle karşılaştı. Ancak geyik kendisini öldürmek isteyen David'e saldırarak onu boyun bölgesinden boynuzladı.

Oregon polisinin açıklamasında "Arazi sahibi David'e yardım etmeye çalışsa da aldığı ölümcül yaralar sonucu yaşamını yitirdi" ifadelerine yer verdi.

Arazi sahibinin yaralı hayvanı öldürdüğü de açıklandı.

Yaklaşık bir yıl önce ABD'nin Arkansas eyaletinde de çok benzer bir olay yaşanmış, 66 yaşındaki avcı Thomas Alexander öldürdüğünü sandığı geyiğin yanına yaklaşınca aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Independent Türkçe