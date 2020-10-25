MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı
ABONE OL
25.10.2020 - 10:08 | | DHA

Bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’li Michael Christiansen bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiye kazandı.

Bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan Michael Christiansen, bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı. Ayın başında 100 bin dolarlık ödülü kazanan Christiansen, Mart ayında da 50 bin dolar kazanmıştı.

Yerel medyaya konuşan Christiansen, “İnanamadım. Gerçek olduğunu düşünmedim” diyerek şaşkınlığını dile getirirken kazandığı ödülle yeni bir garaj inşa etmek istediğini ve paranın bir kısmını da emekliliği için ayırmak istediğini belirtti.

Christiansen aynı zamanda ölen kız kardeşinin yaşadığı evi satın almayı da deneyeceğini belirtti.

Dilencilerin kavgasında yumruklar havada uçtu!İstanbul Taksim’de dilencilerin “Neden bölgeme girdin” kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Polisin gelmesiyle sona eren meydan kavgası kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... KPSS ön lisans oturumu başladı!

Son dakika... KPSS ön lisans oturumu başladı!

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Trabzon’da karantinayı ihlal edenler hâkim karşısına çıkacak

Trabzon’da karantinayı ihlal edenler hâkim karşısına çıkacak

Sıradaki Haber