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06.07.2020 - 07:00 |

Bir zamanlar dosttu şimdi rakip oldu...

ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği destekle bilinen ünlü rapçi Kanye West, bu kez Trump’a başkanlık seçimlerinde rakip olmak için harekete geçti. West’i ilk destekleyenlerden biri ise, Tesla’nın CEO’su Elon Musk oldu.

Bir zamanlar dosttu şimdi rakip oldu...

 

2016’dan bu yana Donald Trump’a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD’li rapçi Kanye West, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şimdi ABD’ye verdiğimiz sözü anımsayarak tanrıya güvenmeli, geleceğimizi inşa ederek vizyonumuzu birleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı’na adaylığımı koyuyorum” ifadelerini kullandı. West’in 3 Kasım’daki seçime az bir süre kala “bu konuda ciddi olup olmadığı” ya da eyalet oy pusulasında yer almak için resmi bir belge doldurup doldurmadığı belli değil. Bununla birlikte birçok eyalette bağımsız adaylar için başvuru süresinin geçmediği belirtiliyor.

Bu arada Tesla CEO’su Elon Musk, West’e Twitter’dan destek verdi. Musk, “Bütün desteğim seninle” ifadesini kullandı.

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