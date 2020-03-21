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21.03.2020 - 00:44 | | AA

Birleşik Arap Emirlikleri'nde corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) corona virüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vefat edenlerden birinin Avrupa'dan gelen bir Arap ülkesi vatandaşı (78), diğerinin de BAE'de ikamet eden böbrek ve kalp rahatsızlıkları bulunan 58 yaşında Asya ülkelerinden olduğu belirtildi.

Her iki kişinin de ülkedeki devlet hastanelerinde tedavi altındayken vefat ettikleri kaydedildi.

Son resmi verilere göre ülkede 140 koronavirüs vakası bulunuyor.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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