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29.01.2020 - 09:54 | | AA

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası!

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip koronavirüsü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği şartlara göre gerekli önlemlerin alındığı ve endişe verici bir durumun olmadığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen söz konusu ailenin kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

 

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