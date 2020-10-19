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19.10.2020 - 12:05 | | AA

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e ilk ticari uçuş

Abu Dabi'den iş insanları, turizm uzmanları ve gazetecilerin de aralarında olduğu 58 yolcu ile kalkan uçak, Ben Gurion Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e ilk ticari uçuş

İlişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi.

Abu Dabi'den kalkan BAE'ye ait Etihad Havayollarına ait uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanına indi.

BAE'den İsrail'e yapılan ilk ticari uçuşta 58 yolcu yer alırken, uçak Ben Gurion'da törenle karşılandı.

Karşılama töreninde konuşan uçağın kaptanı Salih Abdullah, İsrail'de olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Uçuşun İsrail ile BAE arasında iyi ilişkilerin başlangıcı olmasını umduğunu söyleyen Abdullah, "Birkaç ay önce bana Tel Aviv'de konuşma yapacaksın deselerdi bunun imkansız olacağını söylerdim. Barışa inanan cesur adamlarız var, Muhammed Bin Zayed ve Binyamin Netanyahu var. Onların ortaklaşa çalışması sayesinde barışa sahibiz." ifadelerini kullandı.

Etihad'a ait uçak, İsrailli iş adamları, turizm uzmanları ve gazetecilerin de olduğu bir grup İsrailli ile tekrar Abu Dabi'ye hareket etti.

İsrail ile BAE'nin, Tel Aviv-Abu Dabi ve Tel Aviv-Dubai arasında haftalık 28 ticari uçuşun gerçekleştirilmesi için yarın bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

İki ülke arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

 

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