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02.02.2020 - 07:00 | | l ANKARA Milliyet

‘Birleşik Krallık üye muamelesi görecek’

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasına bağlı geçiş dönemine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘Birleşik Krallık üye muamelesi görecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 31 Aralık 2020’ye kadarki sürede, Birleşik Krallık’ın AB üyesi olmamakla birlikte AB hukukuna tabi olmayı sürdüreceği bildirildi. Türkiye ile AB arasındaki anlaşmalardan kaynaklanan iş ve işlemlerle ilişkilerin yürütülmesinde Birleşik Krallık bakımından çekilme anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önceki hukuki durum korunacak.

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