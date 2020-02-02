02.02.2020 - 07:00 | | l ANKARA Milliyet
‘Birleşik Krallık üye muamelesi görecek’
İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasına bağlı geçiş dönemine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 31 Aralık 2020’ye kadarki sürede, Birleşik Krallık’ın AB üyesi olmamakla birlikte AB hukukuna tabi olmayı sürdüreceği bildirildi. Türkiye ile AB arasındaki anlaşmalardan kaynaklanan iş ve işlemlerle ilişkilerin yürütülmesinde Birleşik Krallık bakımından çekilme anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önceki hukuki durum korunacak.
İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.