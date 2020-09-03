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03.09.2020 - 15:54 | | AA

Birleşmiş Milletler'den İdlib'e bin 625 ton gıda yardımı

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Birleşmiş Milletler'den İdlib'e bin 625 ton gıda yardımı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere, bin 625 ton gıda malzemesi gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

İçerisinde un, şeker, nohut, yağ ve çeşitli kahvaltılık malzemenin yer aldığı 65 tırdaki bin 625 ton gıda malzemenin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin yapıldığı tek nokta olan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan BM'nin yardımlarının süreceği belirtildi.

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