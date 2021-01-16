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16.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Bitcoin astroloğu

ABD’li astrolog Maren Altman, popüler kripto para birimi Bitcoin’deki fiyat dalgalanmalarını gök cisimlerinin hareketlerine göre tahmin ederek sosyal medyada ünlendi.

Bitcoin astroloğu

Sosyal medya uygulaması TikTok’ta ‘dünyanın en ciddi astroloğu’ olarak bilinen Altman, Bitcoin tahminleri sayesinde bir milyon takipçiye ulaştı. 2020’de fiyatlar yükseldikçe kripto para birimleri konusunda içerik yayınlamaya başlayan 22 yaşındaki Altman, “Fiyat yörüngelerini tahmin edebilirim, ancak bir finansal danışman olduğumu iddia etmiyorum ve bu nedenle asla al veya sat tavsiyesi vermem” dedi. Ayrıca, Altman Ocak ayının sonunda ve özellikle Şubat ve Mart başında bazı olumlu göstergeler gördüğünü söyledi. Ünlü astrolog, “Mart ortasına gelindiğinde, büyük bir düzeltme görüyorum. Nisan ortasında daha az iyimserim. Mayıs ayında ise Bitcoin değerleri yükselişte” dedi. Öte yandan Altman, Merkür Bitcoin’in fiyat verilerini temsil ederken Satürn’ün kısıtlayıcı bir gösterge olduğunu söylüyor.

 

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