'Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız'

Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) yer alan habere göre, Başbakan Tatar, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Tatar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadıklarını belirterek "KKTC olarak, biz her zaman Azeri kardeşlerimizin yanındayız. Bu yüzden gönlümüz, dualarımız, temennilerimiz Azerbaycan ile. Anavatanımız Türkiye de gereğini yapıyor." dedi.

"Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin yanında"

Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorumluluk sahasında ilan ettiği, amacı dışındaki Navtex'e (Denizcilere Duyuru) ilişkin ise Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmek suretiyle Mavi Vatan'da hakkımızın korunması için ne gerekiyorsa onu yapmak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Kıbrıs Türk halkı bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Rum-Yunan ikilisinin yıllardan beri Kıbrıs Türk halkının haklarına tecavüz ettiğine ve Kıbrıs'ın tamamen onlarınmış gibi kararlar aldığına dikkati çekerek bu noktada mücadeleyi sürdürdüklerini ve haklarını aradıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin gücü sayesinde barış ve refah içerisinde yaşadığını da dile getiren Başbakan Tatar, çalkantılı bir coğrafyada gelecek kuşaklara refah ve huzur içinde bir geleceğin ancak Türkiye'nin desteğiyle verilebileceğini söyledi.

Tatar, 46 yıldır kapalı durumda olan Maraş'ın kapsamlı bir çözümün parçası olduğunun dile getirildiğini ancak şu anda bir anlaşmanın mümkün olmadığını kaydederek Gazimağusa'nın gelişebilmesi için Maraş'ın açılması gerektiğini söyledi.

"Kıbrıs'ta egemen eşitlikten yanayız"

Başbakan Tatar, Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde, yan yana iki devletten yana olduklarını belirterek "Zaten iki devlet var, var olan gerçeğin kabulünü savunuyorum. Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili tarafları ikna etmek lazım. Doğu Akdeniz'deki dengelerin de kabul edilebilir bir noktada olması için bu yöndeki bir arayış doğrusudur." dedi.

Seçimlere yönelik mesajının sorulması üzerine ise Tatar, iradenin ortaya çıkması için halkın vatandaşlık görevini yapmasını ve sandığa gidip oy kullanmasını istedi.