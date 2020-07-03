‘Bizden özür dilenmeli’

Fransa ile Türkiye arasında süren gerginlik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya ziyaretine de damga vurdu. Fransa’nın, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasının doğru olmadığını, Türkiye’nin bunu rapor ve belgelerle kanıtladığını vurgulayan Çavuşoğlu, Fransa’nın bu konuda Türkiye’den özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Berlin’de Almanya mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Paris’in, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin “Fransa, gerek AB’ye gerek NATO’ya doğruyu söylememiştir. Bizim gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla, belgelerle biz bunu kanıtladık. NATO’ya da verdik. NATO da bu gerçeği gördü” ifadelerini kullandı. Fransa’nın, özellikle yanlış bilgilendirme, yönlendirmeyle Türkiye aleyhtarlığı yapmak yerine samimi bir itirafta bulunması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Bizim şu anda Fransa’dan beklentimiz, doğru bilgi vermemesinden dolayı, ‘ama’sız net bir şekilde bizden özür dilemesidir. Bu olabilir, birisi yanıltmış olabilir yönetimi. Dolayısıyla belgelerle ortaya çıktığı zaman da bu ülkenin, Türkiye’den özür dilemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz bu” dedi.

Birlikte çalışma

Türkiye’nin, NATO müttefikleriyle ilişkilerine çok önem verdiğini ve böyle bir olay yaşanmaması için de azami dikkat gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, AB’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için düzenlediği İrini operasyonunun yanlışlığından ve Fransa’nın son zamanlarda kaybettiği zeminden kaynaklanan bir Türkiye karşıtlığının görüldüğünü vurguladı.

Ankara’nın Libya’ya ilişkin tutumunun net olduğunu ve ülkedeki meşru Serrac hükümetiyle ilişkileri bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bizim orada verdiğimiz, Libya’ya, askeri iş birliği anlaşmamız çerçevesinde, danışmanlık” diye konuştu. Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün gerekliliğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Tüm bu konularda Almanya ile ve diğer ülkelerle çalışmak isteriz. Buna Fransa da dahil” dedi.

Öte yandan Almanya’nın AB Dönem Başkanlığını tebrik eden Çavuşoğlu, bu sürede Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydetti. Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in pazartesi günü Türkiye’ye geleceğini de vurguladı.

Harekât sürüyor...

Fransa’nın NATO Deniz Muhafızı Harekâtı’na verdiği katkıyı askıya alma kararı, İttifakı etkilememiş görünüyor. Nitekim, NATO’dan yapılan açıklamada, Harekâtın tüm faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı muhabirine, Fransa’nın Harekata katkılarını askıya alma kararına ilişkin yaptığı açıklamada bulunan NATO yetkilisi, İttifak’ın misyon ve operasyonlara katılımının ulusal bir karar olduğuna dikkati çekti.

NATO yetkilisi, “NATO Deniz Muhafızı Harekâtı denizde durumsal farkındalık, terörle mücadele ve kapasite inşası olan üç temel görevini yerine getirmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.