Black metal grubundaki imajını güçlendirmek için kiliseleri kundakladı!

Louisiana eyaletinin Opelousas bölgesinde yaşanan olayda Holden Matthews adlı genç, geçen yıl yaklaşık 10 günlük bir sürede Baptistlere ait üç kiliseyi ateşe verdi. Bu üç kilisenin cemaatini çoğunlukla Afrika kökenli Amerikalılar oluşturuyordu.

Federal savcılar, Matthews’un ‘black metal’ müzikteki imajını parlatmak için yangın çıkardığını itiraf ettiğini açıkladı. Ayrıca savcılık makamı Matthews’un ‘dini karakterleri’ gerekçesiyle özellikle bu binaları hedef olarak seçtiğini de belirtti.

Başsavcı Yardımcısı Eric Dreiband, “Utanç verici davranışı kilise cemaatinin vatandaşlık haklarını çiğnedi ve cemaate zarar verdi” ifadelerini kullandı. Mayıs ayında hâkim karşısına çıkan Matthews, 10 ile 70 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

NORVEÇLİ BLACK METALCİLERE ÖZENMİŞ



Sputnik'in aktardığına göre Holden Matthews, dün, ‘dini bir mülke kasten zarar vermek’ ve nefret suçları da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti.

Beyan duruşmasında Matthews, 1990’lı yıllarda Norveçli black metal fanları tarafından çıkarılan kilise yangınlarına özendiğini anlattı. Bunu taklit etmek istediğini belirten Matthews, söz konusu kiliseleri de özellikle hedef olarak seçtiğini söyledi.

Kendisinin de black metal bir gruba üye olduğunu vurgulayan Matthews, yangın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığını çünkü eylemlerinin black metal topluluğu içindeki statüsünü yükselteceğine inandığını belirtti.

Bir şerif yardımcısının oğlu olan Holden Matthews; ilk olarak 26 Mart 2019’da St. Mary kilisesini, daha sonra 2 Nisan’da Greater Union kilisesini ve en son 4 Nisan’da Mount Pleasant kilisesini ateşe vermişti. Gece vakti olduğu için kimse yaralanmamış ancak tüm kiliseler yerle bir olmuştu.