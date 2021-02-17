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17.02.2021 - 18:02 | | AA

BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile koronavirüs aşısı gitmedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını belirterek, "Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi." dedi.

BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile koronavirüs aşısı gitmedi

BM Güvenlik Konseyinde Kovid-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, virüsün "orman yangını" gibi yayılırsa sürekli mutasyona uğrayacağı, daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğine dikkati çeken Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün küresel aşı programı COVAX'in desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını vurgulayarak, "Kovid aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz dahi aşı bile gitmedi." diye konuştu.

G20'ye küresel aşılama planı için acil durum görev gücü kurması çağrısı

Guterres, dünyanın küresel aşılama planına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, G20 ülkelerine küresel aşılama planının uygulanması için acil durum görev gücü kurması çağrısı yaptı.

Acil durum görev gücünün aşı üretme kapasitesi olan tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini dile getiren Guterres, bu hafta toplanacak G7 ülkeleri liderler zirvesinin gerekli mali kaynakları harekete geçirmede ivme yaratabileceğini kaydetti.

4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmişBursa'da 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan asistan doktor Mustafa Yalçın için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz'un yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, acılı aileye başsağlığı dilediği törende, Yalçın’ın birlikte çalıştığı kız arkadaşı Dr. Özge Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan genç doktorun 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazdığı 5 sayfalık mektup bulundu. Yalçın'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın. Ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.
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