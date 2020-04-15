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15.04.2020 - 00:04 | | AA

BM, covid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Dünya ölümcül covid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.' dedi.

BM, covid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı

 

Guterres, görüntülü mesaj yayımlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgiye karşı uyardı.

Artan bilgi kirliliğinin insanların hayatını daha fazla riske attığına dikkati çeken Guterres, salgından endişe duyan çok sayıda insanının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

''Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'' uyasında bulunan Guterres, Kovid-19'a karşı bilimin arkasında birleşilmesi çağrısı yaptı.

Düzce'de feci kaza Düzce’de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
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