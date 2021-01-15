BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan aşı açıklaması

Bozkır, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulun çalışmalarını anlattı ve gündemi değerlendirdi.

Salgının ardından toplumları ve ekonomileri tekrar rayına oturtabilmenin aşı ve aşılama sürecinin başarısına bağlı olduğuna dikkati çeken Bozkır, kendisinin de aşı yaptıracağını belirtti.

Bozkır, "2 Şubat'ta ben 4 Şubat'ta ise eşim aşı olacak. Aşı olacak olmam BM Genel Kurulu Başkanı olduğum için değil 65 yaş üstü olduğum için. Sistemin çalışıyor olmasından mutluyum." dedi.

Volkan Bozkır, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de sisteme başvurduğunu, yaşı uygun olduğu için randevu aldığını ve aşı olacağını söyledi.

Aşı dağıtımının zorlu bir süreç olduğunu ve risk gruplarına öncelik tanındığını ifade eden Bozkır, BM'nin çalışmalarına devam edebilmesi, dünyanın birçok yerindeki savunmasızlara yardım edebilmesi için New York kenti ve yerel yöneticilerden örgüt personeli ve delegelere de aşı konusunda öncelik tanınması talebinde bulunacağını belirtti.

Biden yönetiminden BM ile güçlü iş birliği mesajı

ABD Kongresine 6 Ocak'taki baskın konusunun sorulması üzerine Bozkır, barışçıl devir teslimin demokrasilerin temeli olduğunu ve ABD'de barış ve demokrasiye saygının hakim olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bozkır, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın kendisine yeni ABD yönetimin BM ile güçlü bir iş birliği yapacağı konusunda mektup gönderdiğini sözlerine ekledi.