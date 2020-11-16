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16.11.2020 - 17:47 | | DHA

BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye davet

Birleşmiş Milletler, (BM) Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geliştirdiği koronavirüs aşısı ile tüm dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak katılacağını duyurdu.

BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye davet

Birleşmiş Milletler, (BM) Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) aşısındaki başarısının ardından dünya çapında isminden söz ettiren Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile video konferans aracılığıyla konuştuğunu açıkladı. Bozkır, yaptığı paylaşımda "COVID-19’a karşı aşı geliştiren Prof Uğur Şahin ve Dr Özlem Türeci ile videokonferans yoluyla görüştüm.Tüm dünyaya umut veren başarıları için içten tebriklerimi ilettim. 3-4 Aralık’ta Başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkırdan Uğur Şahin ve Özlem Türeciye davet

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