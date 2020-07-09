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09.07.2020 - 01:44 | | AA

BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye tasarısını reddetti

Rusya'nın Suriye'ye uluslararası yardım mekanizmasını veto etmesinin ardından 6 aylığına sadece bir sınır kapısından yardım önerisi BMGK'da reddedildi

BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye tasarısını reddetti

Rusya, dün BM Güvenlik Konseyi'nde, Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından Suriye'ye insani yardımların girişine olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak olan mekanizmanın yenilenmesini veto etti ve konseye kendi karşı tasarısını sundu.

Rusya'nın Suriye'ye Türkiye'den Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan sadece 6 ay uluslararası yardımların girişini öneren karar tasarısı, BMGK'de gereken 9 oya ulaşamadığı için reddedildi.

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti karara karşı çıkarken, Tunus, Nijer, Endonezya ve Saint Vincent çekimser kaldı. Rusya, Çin, Vietnam ve Güney Afrika ise karar tasarısına destek verdi.

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.

Rusya ve Çin'in dünkü vetosunun ardından 2 sınır kapısı da 10 Temmuz'da mekanizmanın görev süresinin dolmasıyla başka bir karar alınamadığı taktirde yardım konvoylarının geçişine kapanmış olacak ve yaklaşık 3 milyon Suriyeli için hayati derecede önem taşıyan yardımlar duracak.

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