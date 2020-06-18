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18.06.2020 - 21:11 | | AA

BM Güvenlik Konseyindeki Afrika koltuğunu Kenya kazandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Afrika grubuna ayrılan koltuğu Kenya kazandı.

BM Güvenlik Konseyindeki Afrika koltuğunu Kenya kazandı

 

Afrika grubundaki bir koltuk için yarışan ancak seçilebilmek için yeterli oyu alamayan Kenya ve Cibuti için bugün yeniden 193 üyeli BM Genel Kurulunda seçim yapıldı.

Kenya, 129 oy alarak BM Güvenlik Konseyinde iki yıl görev yapma hakkı kazandı. Cibuti ise 62 oy ile yarışı kaybetti.

1 Ocak 2021'den itibaren halen konseyin geçici üyesi olan Güney Afrika'dan koltuğu devralacak olan Kenya, BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.

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