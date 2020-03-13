BM heyetinden Türkiye övgüsü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyeti, Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıları ziyaret etti. BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli ve beraberindekiler, Avrupa’ya geçmek için Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların bulunduğu alanı ziyaret etti. Garelli, daha sonra Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler’le görüştü.



Garelli, Türkiye’nin her bölgedeki sığınmacılara yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini bildirdi. Sığınmacı kabul eden pek çok ülkede çalıştığını belirten Garelli, Türkiye’nin hepsinden çok farklı övgüye değer çalışmaları olduğunu vurgulayarak, “Mülteci ve sığınmacıların çok iyi şekilde karşılandığını, çok iyi destekler gördüğünü gözlemlediğim bir ülke TürkiyE. Tüm dünyaya bu anlamda takdire şayan iyi bir modelsiniz. Gerçekten çok önemsediğimiz model olan bir ülkesiniz. Biz çalışmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.



Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sığınmacıların insani ihtiyaçları, yemekleri, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde karşılandığını ifade eden Vali Yardımcısı Güler de, “Sığınmacıları bombalarla değil kalplerimizi açarak karşılıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. yardımlarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz” dedi.



Tavsiye mektubu



Bu arada dünya genelinde 146 ülkede temsilciliği bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından, Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılara yönelik müdahaleye tepki amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’ne tavsiye mektubu gönderildi. Nevşehir’de gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere çeşitli ülkelerden kente gelen 100’e yakın belediye başkanı ile toplantılara katılan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, BM’ye gönderilen mektuba ilişkin açıklamada bulundu. Duman, mektupta, Yunanistan sınırına ulaşan sığınmacılarla ilgili, ülkelerin üzerilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi yönünde tavsiyelerde bulunduklarını aktardı. Mektupta, dünya çapında yerel yönetimlerin göreve hazır olduklarının vurgulandığını anlatan Duman, Türkiye’nin yıllardır sığınmacı ve mültecilere örnek teşkil edecek bir misafirperverlik yaptığını, Avrupa ülkelerinin de benzer tutumu sergilemesi gerektiğini ifade etti.



AB’den Atina’ya çağrı



Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Yunanistan’a “sığınma hakkına uyması” çağrısında bulundu. “The Guardian” gazetesindeki habere göre AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan’da sınırı geçmek isteyen sığınmacıların uluslararası hukuka aykırı şekilde yargı sürecinin olmadığı gizli mekanlarda tutulduğu iddiasını değerlendirdi. Johansson, bu konuyu Yunanistan ziyaretinde yetkililerle görüşeceğini belirterek, “Bu gibi geçici gözaltı merkezleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Tabii ki bir süre için gelen insanları gözaltında tutabilirsiniz ancak şiddet uygulayamazsınız” dedi. AB sınırlarındaki kişilerin sığınma hakkı olduğunu kaydeden Johansson, bunun uluslararası hukukun parçası olduğunu ve askıya alınamayacağını bildirdi.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson da, göç olgusuna dikkat çekerek, “Görevimiz, bunu düzenli şekilde yönetmek, sınırlarımızı korumak ve değerlerimizi savunmak, uluslararası korunmaya ihtiyacı olan insanlara konaklama sağlamak” dedi.

Sığınmacılara vantilatörle gaz



Yunanistan güvenlik güçlerinin sığınmacılara yönelik son uygulaması “pes” dedirtti. Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş vantilatörü çalıştırmaya başladı. Bu sayede attıkları gazın mültecileri daha fazla etkilemesini hedefleyen Yunan güvenlik güçleri, kullandıkları orantısız gücün etkisini de artırmayı amaçlıyor. l AA