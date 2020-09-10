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10.09.2020 - 07:00 |

BM: Suudi Arabistan ve BAE savaş suçu işliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nce 2017 sonunda Yemen’deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin üçüncü raporu açıklandı.

BM: Suudi Arabistan ve BAE savaş suçu işliyor

Uluslararası Yemen Heyeti, iç savaşın sürdüğü ülkede başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere tüm tarafların uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini, tarafların savaş suçu işlediğine dair makul delilleri olduğunu bildirdi. Raporda, özellikle Yemen iç savaşına katılan uluslararası koalisyonun ana gövdesini oluşturan Suudi Arabistan ve BAE içindeki bireylerin (subay-asker) pek çok savaş suçu işlemiş olabileceğinin altı çizildi.

55 sayfalık rapor, 29 Eylül’de BM İnsan Hakları Konseyinin 45’inci oturumuna sunulacak. Suudi Arabistan ve BAE, BM Yemen Heyeti’nin yayımladığı son iki rapora büyük tepki göstermişti. Heyet ise her iki ülkeden savaş suçu işleyen bireylerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması için BM Güvenlik Konseyine çağrılarda bulunuyor.

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