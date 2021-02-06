06.02.2021 - 07:00 |
BM Uygurlara yönelik ‘heyet’ çağrısını yineledi
Birleşmiş Milletler (BM), Çin’deki kamplarda Uygurlu kadınlara sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı iddialarının ardından, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden bir heyetin bölgeyi ziyaretinin “hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini” bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Uygurlara Çin’deki kamplarda “sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı” iddialarına yönelik soruya “BBC haberindeki iddiaların içeriği ve bu iddiaların yetkililer tarafından reddedildiği göz önünde bulundurulduğunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin önerdiği misyon (ziyaret) hiç olmadığı kadar önemli hale geldi” yanıtını verdi.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.