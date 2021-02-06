BM Uygurlara yönelik ‘heyet’ çağrısını yineledi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Uygurlara Çin’deki kamplarda “sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı” iddialarına yönelik soruya “BBC haberindeki iddiaların içeriği ve bu iddiaların yetkililer tarafından reddedildiği göz önünde bulundurulduğunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin önerdiği misyon (ziyaret) hiç olmadığı kadar önemli hale geldi” yanıtını verdi.