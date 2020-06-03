MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM'den ABD'ye itidal çağrısı!
ABONE OL
03.06.2020 - 03:18 | | AA

BM'den ABD'ye itidal çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'li yetkililere siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere müdahale etme konusunda itidal çağrısında bulundu.

BM'den ABD'ye itidal çağrısı!

Guterres, Twitter hesabından "Bize ev sahipliği yapan ülke ve BM'nin merkezi New York'ta şiddet olayları görmek çok üzücü." mesajını paylaştı.

"Şikayetler duyulmalı ama barışçıl ifade edilmeli ve yetkililer gösterilere müdahale konusunda itidalli olmalı." çağrısı yapan Guterres, "Irkçılığı hepimizin reddetmesi gerek." ifadesini kullandı.

Guterres, toplumun her kesiminden liderlerin eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı sosyal bütünlüğe yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolisten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.

25'e yakın kentte, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.

Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kan donduran olay! Kendini içeri kilitleyip evi ateşe verdi

Kan donduran olay! Kendini içeri kilitleyip evi ateşe verdi

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Son dakika | Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber