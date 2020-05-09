BM’den çifte uyarı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ayrım yapmamasına rağmen, toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını artırdığı uyarısında bulundu. Guterres, yayınladığı video mesajında, “Kovid-19, kim olduğumuz, nerede yaşadığımız veya neye inandığımıza bakmıyor ama nefret, yabancı düşmanlığı, günah keçisi yapma ve korku tellallığı, tsunami gibi yayılıyor” dedi.

Koronavirüs nedeniyle online ortamlarda ve sokaklarda yabancı düşmanlığının, antisemitik komplo teorilerinin ve Müslümanlara karşı saldırıların arttığına dikkati çeken Guterres, göçmen ve mültecilere ise virüsün kaynağı gibi davranıldığını ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını ifade etti.

Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insan hakları aktivistlerinin ise hedef gösterildiğini belirten Guterres, “Nefret virüsüne karşı toplumlarımızın bağışıklığını güçlendirmeliyiz” diye konuştu. Siyasetçilere ve liderlere toplumlarının her kesimiyle dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunan Guterres, sosyal medya şirketlerini ise ırkçı, kadın düşmanı ve diğer zararlı tüm içerikleri bu online platformlardan kaldırmaya davet etti.

Kıtlık tehlikesi

BM ayrıca, koronavirüs sebebiyle savunmasız birwçok ülkenin kıtlıkla karşı karşıya kalabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley dünyada açlık çekenlerin, salgın döneminde iki katına çıkabileceğine dikkat çekerek, “mega kıtlığın” yaklaştığını savundu. Doğu Afrika ve Güney Asya’nın, açlığın kol gezdiği yerler olduğunu hatırlatan Beasley, 800 milyona yakın açlık çeken insan bulunduğunu, bu sayının koronavirüs sonrası eklenenlerle 1 milyarı bulacağını savundu.