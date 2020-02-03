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03.02.2020 - 22:55 | | AA

BM'den çok kritik İdlib uyarısı! 'Alarm verici'

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de, Türk ordusu ile rejim güçlerinin İdlib'de karşı karşıya gelmesinin ''alarm verici'' olduğunu belirtti, taraflara gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

BM'den çok kritik İdlib uyarısı! 'Alarm verici'

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında yer alan İdlib'de artan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, ''Suriye'de hükümet güçleri ve Türk askerleri arasında çıkan çatışmalar alarm verici. Suriye'de devam eden savaş ve gerginliğin artması bir kez daha bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe tehdidi gözler önüne seriyor.'' dedi.

BM'nin, İdlib'deki 3 milyon sivilin güvenliğinden de son derece endişe duyduğunu dile getiren Dujarric, geçen aralıktan bu yana 1,5 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini, bunların yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Dujarric, İdlib'de 53 hastane ve sağlık merkezinin ocaktan beri saldırı tehdidi nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığını, hizmet veremediğini belirtti, taraflara derhal çatışmalara son vermesi, gerginliği azaltması, BM denetiminde siyasi sürece geri dönmesi çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi konumunda bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç, kalanları Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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