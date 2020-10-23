MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM'den G20'ye koronavirüsle mücadelede birlik çağrısı
ABONE OL
23.10.2020 - 10:25 | | AA

BM'den G20'ye koronavirüsle mücadelede birlik çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20'ye üye ülkelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede birlik çağrısında bulundu.

BM'den G20'ye koronavirüsle mücadelede birlik çağrısı

Guterres, gelecek ay düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, G20'ye üye büyük sanayileşmiş ülkelerin liderlerinin, önerdiği gibi martta bir araya gelmemiş ve Kovid-19 ile mücadele için koordineli bir tepki oluşturmamış olmasının "çok moral bozucu" olduğunu belirtti. 

Sonuç olarak, her ülkenin bazen çelişkili eylemlerde bulunduğunu söyleyen Guterres, virüsün "doğudan batıya, kuzeyden güneye" hareket ettiğine ve ikinci enfeksiyon dalgalarının şu an birçok ülkeyi etkilediğine işaret etti. 

BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumun artık "virüsle mücadelede çok daha koordineli olması gerektiğini anladığını" umduğunu ifade etti. 

Guterres, ayrıca BM'nin, G20 zirvesi sırasında, Kovid-19'a karşı aşı bulunduğunda, bunun "her yerde, herkes için gerçekten ulaşılabilir ve uygun fiyatlı olmasının" garanti edilmesini "güçlü şekilde savuncağını" dile getirdi. 

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, bugüne kadar dünya genelinde 42 milyondan fazla kişide tespit edilirken, virüs nedeniyle 1 milyon 143 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

 

Kocası tarafından aldatılan kadın mahalleyi ayağa kaldırdıBursa’da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı. Eşinin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam ise onu darp etti. Polis kocayı gözaltına alırken, bütün olup bitenler kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BELLİ OLDU! e-Devlet üzerinden askerlik yerleri açıklandı! Ssorgulama ekranı

BELLİ OLDU! e-Devlet üzerinden askerlik yerleri açıklandı! Ssorgulama ekranı

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit! 'Seni gebertirim kadın'

Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit! 'Seni gebertirim kadın'

Sıradaki Haber