BM'den İsrail'e aşı çağrısı!

Göreve yeni gelen Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği ilk brifingde, salgının kontrol altına alınabilmesi için İsrail ve Filistin hükümetlerinin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
Virüsün yayılmasını önlemeye yönelik ortak çabalar sayesinde aktif vaka sayısı azalsa da salgının Gazze'deki bilançosunun yüksek olduğuna dikkati çeken Wennesland, Kovid-19 karşı geniş çaplı aşılama kampanyası başlatan İsrail'e aşı konusunda Filistin'e destek vermesi çağrısı yaptı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 26 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede." dedi.