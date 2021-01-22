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22.01.2021 - 23:14 | | AA

BM'den korkutan uyarı! İç hat seferleri durdu

Birleşmiş Milletler (BM), "Mozambik'in doğusunda başlayan Eloise tropik fırtınasının yarın kasırgaya dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

BM'den korkutan uyarı! İç hat seferleri durdu

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, Madagaskar'dan başlayarak Mozambik Kanalı'na giriş yapan fırtınanın yarın kasırgaya dönüşebileceği ve ülkenin orta bölgelerinde etkili olabileceği belirtildi. Fırtınanın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusu, Zimbabve'nin güneyi ve Botsvana'nın doğusunda da etkisini hissettirebileceği kaydedildi.

Mozambik, halihazırda onlarca kişinin ölümüne yol açan fırtına nedeniyle iç hat seferlerinin çoğunu durdurdu.

Ülkede 2019'da meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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