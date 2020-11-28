BM’den korkutucu araştırma: Pandemi kadınların omzuna ‘yük’ oldu

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), yeni küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle kadınların önemli ölçüde daha fazla ev işi ve aile bakımı yaptığını ortaya koydu. UN Women’ın yayınladığı raporda, pandemiden önce dünya genelinde pek çok ülkede kadınların erkeklerden 3 kat daha fazla süre ev işleriyle ilgilendiği belirtilirken, salgın sonrası bu sürenin korkutucu rakamlara

ulaştığı vurgulandı.

Her şey kaybolabilir

UN Women’ın gerçekleştirdiği bir ankette, Türkiye’de “Pandemiden sonra en az bir ev işini eskisinden daha fazla yapıyorum” diyen kadınların oranının yüzde 89 olduğu belirtilirken, bu oranın pek çok ülkeden daha fazla olması dikkat çekti. UN Women’ın Başkan Yardımcısı Anita Bhatia, pandeminin 25 yıldır artan cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırabileceğini söyledi. Bhatia, “25 yıl süren uğruna çalıştığımız her şey bir yılda kaybolabilir. Şu anda salgın, 1950’lerin cinsiyet eşitsizliğine

geri dönme konusunda

gerçek bir risk” dedi.

Pandemiden önce bile, kadınlar dünya çapında her gün yapılan 16 milyar saatlik ücretsiz işin (ev işleri ve aile bakımı) yaklaşık dörtte üçünü yaptıklarını, bu iş yükünün şimdi en az 2 kat arttığını belirten Bhatia, “Daha da endişe verici olan, birçok kadının kendi işine geri dönmemesi” diye konuştu.

Vahim sonuçlar

UN Women tarafından gerçekleştirilen 38 anket, öncelikle düşük ve orta gelirli ülkelere odaklanmış olsa da, daha sanayileşmiş ülkelerden gelen veriler de benzer bir tablo gösteriyor. Yalnızca Eylül ayında, ABD’de, 200 bin erkeğe kıyasla 865 kadın işgücünden ayrıldığı ve kadınların çoğunun bir bakım

yükü olduğu için işlerini bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

UN Women, daha az sayıda çalışan kadına sahip olmanın yarattığı dalgalanma etkisinin sadece kadınların refahı üzerinde değil, ekonomik ilerlemeleri ve bağımsızlıkları üzerinde de vahim olacağı konusunda uyardı.