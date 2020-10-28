MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM'den Suriye'ye 211 milyon dolar ek yardım talebi
ABONE OL
28.10.2020 - 11:18 | | AA

BM'den Suriye'ye 211 milyon dolar ek yardım talebi

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Suriye'ye 211 milyon dolar ek yardım talebinde bulundu.

BM'den Suriye'ye 211 milyon dolar ek yardım talebi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada, 211 milyon doların, sağlık gereçlerinin tedariğinin sürdürülmesi, savaş nedeniyle yerlerinden olmuş kişilerin kaldığı kamplarda su ve temizlik işlerinin iyileştirilmesi, okulların öğrenciler ve öğretmenlerin dönüşü için güvenli hale getirilmesi için gerektiğini söyledi.

Lowcock, Suriye'de Kovid-19 vakalarının yüzde 92'sinin izinin sürülemediğini belirterek, birçok ülkedeki gibi "salgının boyutunun Suriye'de de çok daha büyük olabileceğine" işaret etti.

Mark Lowcock ayrıca Suriye'de doğrulanmış Kovid-19 vaka sayısının 13 bin 500 civarında olduğunu kaydetti.

Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolcu otobüsünde şok operasyon! Lahmacun arası uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsünde şok operasyon! Lahmacun arası uyuşturucu çıktı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Sıradaki Haber