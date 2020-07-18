BM’den tarihi yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede savunmasız ve düşük gelirli ülkelere destek için yaptığı yardım çağrısını 10,3 milyar dolara çıkararak tarihinin en büyük insani yardım çağrısında bulundu. Salgının ve beraberinde getirdiği küresel ekonomik krizin yıl sonuna kadar 265 milyon kişiyi açlığa sürükleyeceği uyarısı yapan BM; Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’da 63 ülkede 250 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, G20 ülkeleri bir an önce yardım için harekete geçmezse virüsün sağlığa etkisinden çok daha yıkıcı boyutlarda insani trajediler yaşanacağı uyarısında bulundu.

Destek yetersiz

Lowcock, salgının doğrudan ve dolaylı etkileri yüzünden son tahminlere göre önlenebilir hastalıklar nedeniyle her gün 6 bin çocuğun da ölme riski olduğuna dikkati çekti. Savunmasız ve düşük gelirli ülkelere destek için 10,3 milyar dolar yardım çağrısı yapan Lowcock, zengin ülkelerin desteğinin yetersiz kaldığı ifade etti

BM, mart ayında ilk olarak yardıma muhtaç 40 ülkeye koronavirüs ile mücadelede destek için 2 milyar dolar yardım çağrısı yapmış, mayısta bu bu çağrıyı 6,7 milyar dolara çıkarmıştı. Şimdiye kadar BM’nin yardım fonu için sadece 1,64 milyar dolar toplanabildi.

Hindistan ve Brezilya’da milyon eşikleri aşıldı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçerken, Brezilya’da ise 2 milyona ulaştı. Hindistan, 3,6 milyon vakaya sahip olan ABD ve Brezilya’nın ardından 1 milyondan fazla vakaya sahip 3’üncü ülke oldu. Öte yandan, Hindistan’da Pune ve 204 milyon nüfuslu Uttar Pradeş de dahil olmak üzere pek çok eyalette yeni kısıtlamalar getirildi. 125 milyon nüfusa sahip Bihar eyaletinde 15 günlük karantina başlatıldı.

ABD’de yine vaka rekoru

Dünya genelinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD’de son 24 saatte 77,300 yeni vaka tespit edilerek günlük yeni vaka rekoru kırıldı. Ülkede ilk kez bir günde 70 binden fazla yeni vaka tespit edilirken, Kalifornia, Florida, Teksas ve Arizona eyaletlerinde de yeni vaka rekoru kırıldı. Toplam 41 eyalette vakaların arttığı açıklandı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1011 artarak 140 bin 200’e yükseldi. Pek çok Demokrat senatör, Kasım ayındaki başkanlık seçiminde aday olan Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokratların aday adayı Joe Biden’a Ağustos ayında yapılacak parti kongrelerini iptal etmeleri çağrısında bulundu.

Ölümlerin sebebi kan pıhtılaşması

İngiltere’de Londra Imperial College’de yapılan bir araştırma, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların kan pıhtılaşması nedeniyle durumlarının kötüleştiği ve bu nedenle öldüğü ortaya çıktı. Araştırmanın Başkanlığını yapan Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Graham Cooke, “Bu durum tüm hastaların ölüm sebebi olmayabilir, ancak araştırma Kovid-19’un damarlara çok zarar verdiğini gösteriyor. Pıhtılaşmanın kalpte ya da diğer damarlarda gelişmesinin biraz da şansa bağlı” dedi. Bilim insanları bu pıhtılaşmanın kalp krizi ya da felç gibi ölümcül sonuçlara yol açtığını söyledi. Koronavirüs kaynaklı ölümlerde şimdiye kadarki en büyük sebep olarak bilinen akciğer iltihabının engellenemediği durumda, hastaların solunum yetmezliği sebebiyle hayatlarını kaybettiği biliniyordu.

Kurallara uymayana kartellerden infaz

Kolombiya’da devletin kontrolünün az olduğu bazı bölgelerde koronavirüs önlemlerini uygulama işini ellerine alan uyuşturucu kartellerinin vatandaşlara çok sert yaptırımlar uyguladığı, kurallara uymayanları öldürdüğü ortaya çıktı. İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün raporuna göre, şu ana kadar ülkede en az 9 kişi çetelerin koyduğu kurallara uymadığı için öldürüldü. En son öldürülen kişinin ise bir mafyayı devlet yetkililerine şikayet eden ve mektubunda “İnsanlarımı ölüme göndermek istemiyorum” ifadelerine yer veren Putumayo bölgesinde yerel toplum lideri Edison Leon oldu. Raporda, çetelerin uyguladığı sokağa çıkma yasağı gibi kuralları çiğneyen yoksul vatandaşların hayatının tehlikede olduğu ayrıca çete üyelerinin koronavirüs şüphesi olan kişileri zorla bölgelerinden uzaklaştırdığı belirtildi.

O artık şövalye

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, evinin bahçesinde yürüteciyle 100 tur atarak Kovid-19 salgınıyla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları için başlattığı yardım kampanyasıyla 32 milyon sterlin bağış toplayan Tom Moore’u şövalye ilan etti. 2. Dünya Savaşı gazisi 100 yaşındaki Yüzbaşı Moore, dün Windsor Kalesi’nde düzenlenen törenle Şövalye Lisans nişanı ile ödüllendirildi. Törende babası 4. George’a ait olan kılıcı kullanan Kraliçe, “Topladığınız bu inanılmaz miktar için teşekkür ederim” diyerek Moore’u övdü. Moore ise Kraliçe’ye “Çok teşekkür ederim” yanıtını verdi.