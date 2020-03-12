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12.03.2020 - 01:14 | | AA

BM'den ülkere corona virüs çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "pandemi" olarak nitelendirilen yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının ortak bir tehdit olduğunu belirterek, bütün hükümetlere salgınla mücadelede çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.

BM'den ülkere corona virüs çağrısı

Guterres, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi kategorisine almasının ardından, yazılı bir açıklama yaparak sorumluluk ve dayanışma çağrısında bulundu.

Virüs ile mücadele ederken, korkunun yayılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirten Guterres, ''Birlikte bu pandeminin seyrini değiştirebiliriz. Bütün hükümetlere virüsle mücadelede çabalarını artırması çağrısı yapıyorum. Herkesi etkileyen bu kriz karşısında hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.'' ifadesini kullandı.

 

 

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