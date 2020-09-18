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18.09.2020 - 07:00 |

BM’nin ‘elmas jübile’si sanal ortamda olacak

Birleşmiş Milletler (BM) 75 yaşına girerken, “elmas jübilesini” küresel salgının gölgesinde, sanal dünyada kutlayacak.

BM’nin ‘elmas jübile’si sanal ortamda olacak

Her yıl dünya liderlerinin yanı sıra, binlerce diplomat ve sivil toplum örgütünü bir araya getiren BM 75. Genel Kurul Görüşmeleri, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenecek. Bu nedenle BM’ye ev sahipliği yapan ve binlerce kişinin katıldığı zirve nedeniyle otellerinde yer bulunması imkansız hale gelen, devlet başkanları geçerken trafiği kilitlenen, çılgınca koşturmaların yaşandığı New York sokakları bu yıl eylül  ayının 3. haftasında sessiz olacak. Dünya liderlerinin, New York kentinin 14 gün karantina kuralı yüzünden 22 Eylül’de başlayacak BM zirvesine video mesajla katılacağı belirtiliyor. Ev sahibi ülke olması nedeniyle, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımı henüz kesinleşmese de, zirveye gelecek tek lider olması bekleniyor. BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’nı, Türkiye’den seçilen ilk isim olan Volkan Bozkır yapacak.

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