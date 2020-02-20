BM’ye ‘yardım’la şantaj!

İç savaşın devam ettiği ve büyük bir insanlık dramının yaşandığı Yemen’de, Suudi destekli hükümet güçleriyle mücadele eden İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler’in (BM) yardım programlarının yarısını engellediği öne sürüldü. ABD merkezli Associated Press’in (AP) haberine göre, bu taktikle yardımlar üzerindeki kontrolünü ve BM’ye karşı nüfuzunu güçlendirmeyi hedefliyor.

AP’nin, yardım kuruluşlarında çalışan yetkililere ve belgelere dayandırdığı haberde ayrıca, Husilerin milyar dolarlar değerindeki dış desteği de bloke ettiği ortaya atıldı. Adının açıklanmasını istemeyen BM yetkilisi, acil yardıma muhtaç en az 2 milyon sivilin bu engellemeden etkilendiğini ifade etti. AP’ye göre, BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande’nin, ekim ayında Husilerin atadığı başbakana yolladığı mektup, silahlı grubun “yardımlar üzerinden BM ile pazarlık yaptığına” yani insanları şantaj yapmak adına güç durumda bıraktığına işaret ediyor.

Yerlerine ulaşmıyor

Yemen’deki Husilere ilişkin bir başka iddia ise, bu grubun kontrolündeki bölgelere yapılan mali yardımların yerine ulaşmadığı ve kayıtlarının tutulmadığı yönünde. AP, BM belgelerine dayanarak yaptığı araştırmada, kamu kurumlarının sürekliliği ve devlet memurlarının maaşlarının ödenebilmesi amacıyla yapılan mali desteğin üçte birinden fazlasının da yerine ulaşmadığını ortaya çıkardı.

BM ile birlikte diğer yabancı pek çok derneğin, yardımları engelleme şantajı yapan Husilerin taleplerine direnmeye çalıştığı da belirtiliyor. BM’nin reddettiği bu talepler arasında, Yemen için ayrılan insani yardım fonunun yüzde 2’sinin Husilere verilmesi de bulunuyor.

Ateşkes için uzlaşı

Öte yandan hükümet güçleri, El-Hudeyde ilindeki ateşkesi aktifleştirmek için Husilerle bazı konularda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. BM Hudeyde Anlaşması’nı Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkan Yardımcısı Daniela Kroslak’ın önceki gün ateşkes mekanizmalarını müzakere etmek için Hudeyde’deki irtibat noktalarından birini ziyaret ettiği belirtildi. Kroslak’ın ziyareti sırasında hükümet güçleri ve Husilerin yetkilileriyle görüştüğü kaydedilen açıklamada, görüşme sırasında taraflar arasında ateşkesin aktifleştirilmesi için bazı konularda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Suudi Arabistan’ın uçak saldırıları çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olurken, uluslararası toplumun tepkisine neden oluyor.

Bakan saldırıdan sağ kurtuldu

Yemen’de Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi’nin de yer aldığı konvoya mayınlı saldırı düzenlendi. 6 askerin hayatını kaybettiği saldırıdan El-Makdisi yara almadan kurtuldu. El-Makdisi, Husilerin kontrolündeki başkent Sana’nın doğusunda yer alan ve hükümet güçleri tarafından kontrol edilen Marib’e gidiyordu.