Bocelli, katedralde söyledi! Milyonlar izledi...

Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladığı bu pazar günü İtalyan tenor Andera Bocelli, corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında evlerinde karantinada olanlar ve salgınla savaşan sağlık görevlileri için 'Umut İçin Müzik' adlı bir konser verdi.

Salgının en çok vurduğu İtalya'nın Milano kentindeki ünlü Duomo Katedreli'nde Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan konser Bocelli'nin Youtube kanalında canlı yayınladı. Yarım saat süren konseri 2.6 milyon kişi canlı izledi.