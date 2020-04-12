12.04.2020 - 23:26 |
Bocelli, katedralde söyledi! Milyonlar izledi...
İtalyan tenor Andrea Bocelli, corona virüs sebebiyle kapalı olan Milano'daki Duomo Katedrali'nde konser verdi. Bocelli'nin Youtube kanalında canlı yayınlanan 'Umut İçin Müzik' başlıklı konseri 2.6 milyon kişi izledi.
Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladığı bu pazar günü İtalyan tenor Andera Bocelli, corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında evlerinde karantinada olanlar ve salgınla savaşan sağlık görevlileri için 'Umut İçin Müzik' adlı bir konser verdi.
Salgının en çok vurduğu İtalya'nın Milano kentindeki ünlü Duomo Katedreli'nde Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan konser Bocelli'nin Youtube kanalında canlı yayınladı. Yarım saat süren konseri 2.6 milyon kişi canlı izledi.