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23.03.2020 - 21:27 | | AA

Boeing, corona virüs nedeniyle üretime ara veriyor

Amerikan uÃ§ak Ã¼reticisi Boeing, yeni tip corona virÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine baÄŸlÄ±Â  Puget Sound bÃ¶lgesindeki tesislerinde Ã¼retime ara vereceÄŸini duyurdu.Â

Boeing, corona virüs nedeniyle üretime ara veriyor

Boeing'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamda, sÃ¶z konusu kararÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n,Â  ailelerinin ve bÃ¶lgedeki insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.

Åžirketin Ã¼retim faaliyetlerini bugÃ¼n azaltmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaretÂ  edilen aÃ§Ä±klamada, Puget Sound bÃ¶lgesindeki Ã¼retimin 25 Mart Ã‡arÅŸamba itibarÄ±ylaÂ  durdurulacaÄŸÄ± kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, Ã¼retim faaliyetlerine 14 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verileceÄŸi ve buÂ  sÃ¼rede ÅŸirketin Kovid-19 salgÄ±nÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeleri izlemeye devam edeceÄŸiÂ  bildirildi.

AynÄ± zamanda bu sÃ¼reÃ§te bÃ¶lgede salgÄ±ndan etkilenen tesiste temizlikÂ  faaliyetinin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸeÂ  dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in de sÄ±kÄ± kriterlerin belirleneceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Boeing Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) DaveÂ  Calhoun, "Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yetkilileriyle yakÄ±n bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruzÂ  ve bu geÃ§ici durumdan etkilenen mÃ¼ÅŸterilerimiz, tedarikÃ§ilerimiz ve diÄŸerÂ  paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla temas halindeyiz." ifadesini kullandÄ±.

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Fransa'da 37 kentte corona virüs nedeniyle sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±Fransa'nÄ±n 37 kentinde, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle, belirli saatlerde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± getirildi.
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