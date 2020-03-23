Boeing'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamda, sÃ¶z konusu kararÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n,Â ailelerinin ve bÃ¶lgedeki insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.

Åžirketin Ã¼retim faaliyetlerini bugÃ¼n azaltmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaretÂ edilen aÃ§Ä±klamada, Puget Sound bÃ¶lgesindeki Ã¼retimin 25 Mart Ã‡arÅŸamba itibarÄ±ylaÂ durdurulacaÄŸÄ± kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, Ã¼retim faaliyetlerine 14 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verileceÄŸi ve buÂ sÃ¼rede ÅŸirketin Kovid-19 salgÄ±nÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeleri izlemeye devam edeceÄŸiÂ bildirildi.

AynÄ± zamanda bu sÃ¼reÃ§te bÃ¶lgede salgÄ±ndan etkilenen tesiste temizlikÂ faaliyetinin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸeÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in de sÄ±kÄ± kriterlerin belirleneceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Boeing Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) DaveÂ Calhoun, "Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yetkilileriyle yakÄ±n bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruzÂ ve bu geÃ§ici durumdan etkilenen mÃ¼ÅŸterilerimiz, tedarikÃ§ilerimiz ve diÄŸerÂ paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla temas halindeyiz." ifadesini kullandÄ±.

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