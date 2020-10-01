Boğulan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı

ABD'de Tahoe Gölü'nde kaybolan 29 yaşındaki New Jersey'li Ryan Normoylenin cesedi gölün 457 metre derinlikte bulundu.



Normoyle, Ağustos ayında Kaliforniya'ya yaptığı üç haftalık bir tatil sırasında Tahoe Gölü'nü ziyaret etti ve gölde gezmek için iki saatliğine tekne kiraladı. Normoyleden haber alınamayınca yetkililer kendisine ulaşmak için telefonundan toplanan GPS koordinatlarını kullandı. Normoyle'nin gölün dibinde bulunan cesedi ailesine teslim edildi.