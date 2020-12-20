Bolsonaro: Timsaha dönüşürseniz karışmam

Bolsonaro, ülkenin kuzey doğusunda bulunan Poto Seguro şehrinde yaptığı konuşmasında Pfizer-BioNTech firmalarının Brezilya sağlık Bakanlığı ile yaptığı anlaşmasında “aşının yan etkilerinden firmalar sorumlu değildir” maddesini ilginç benzetmelerle eleştirdi. Bolsonaro, “Pfizer’ın sözleşmesi çok açık, ‘Herhangi bir yan etkiden sorumlu değiliz. Eğer bir timsaha dönüşürseniz, bu sizin sorununuz’” ifadelerini kullandı. Bolsonaro, aşının olası yan etkileri arasında erkeklerin ince sesle konuşmasının ve kadınların sakallarının çıkmasının da olabileceğini belirterek bu durumlarda bile Pfizer’ın yasal olarak sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Bolsonaro, Brezilya’da aşıya onay verilmesi durumunda vatandaşın aşıyı yaptırabileceğini, ancak kendisinin olmayacağını ifade etti.