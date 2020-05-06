MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bomba iddia! Fransa bu haberi konuşuyor: Macron coronaya karşı uyarılmış ama...
ABONE OL
06.05.2020 - 18:36 | | AA

Bomba iddia! Fransa bu haberi konuşuyor: Macron coronaya karşı uyarılmış ama...

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aralıkta Pekin Büyükelçisi Laurent Bili tarafından uyarılmasına rağmen yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınını ciddiye almadığı ileri sürüldü.

Bomba iddia! Fransa bu haberi konuşuyor: Macron coronaya karşı uyarılmış ama...

Le Canard Enchaine gazetesinin haberine göre, Fransa'nın Pekin Büyükelçisi Bili, Kovid-19'un ortaya çıktığı aralık ayında Cumhurbaşkanı Macron'u ve Dışişleri Bakanlığını virüsün tehlikeleri hakkında bilgilendirdi.

Macron'un ve Dışişleri Bakanlığının konuyu ciddiye almadığı belirtilen haberde, "Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığına dair bilgiler Paris'e ulaştığında, sorumluluk hisseden bir Cumhurbaşkanı maske, test ve solunum cihazı konularında hazırlık yapabilirdi." değerlendirilmesi yer aldı.

Maske, tıbbi malzeme, test ve solunum cihazı Fransa'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde en büyük sorunlardan birilerini oluşturuyor.

İlk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddiası

Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü öne sürülmüştü.

Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişide Kovid-19'a rastlandığını belirtmişti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e, vaka sayısı ise 204 bin 659'a yükselmişti.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Remdesivir ilacı nedir, nasıl kullanılıyor? Remdesivir ilacı coronavirüs tedavisinde işe yarıyor mu?

Remdesivir ilacı nedir, nasıl kullanılıyor? Remdesivir ilacı coronavirüs tedavisinde işe yarıyor mu?

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

"Kıyam gecesi"ne Fransızca tercüme

"Kıyam gecesi"ne Fransızca tercüme

Sıradaki Haber