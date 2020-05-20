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20.05.2020 - 18:47 | | AA

Bomba iddia! İran Hafter'e silah yardımında mı bulundu?

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran'ın Libya'ya gelişmiş silahlar gönderdiğini ve tanksavar güdümlü füze sistemlerinin gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı militanlarca kullanıldığını iddia etti.

Bomba iddia! İran Hafter'e silah yardımında mı bulundu?

 

Danon, BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, İranLibya'ya gelişmiş silahlar göndermek ve BM Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.

Dany Danon, ''Görüntüler, kasım 2019'da İran yapımı 4 'Dehlaviyeh' tanksavar güdümlü füze sisteminin General Hafter'e bağlı militanlarlarca kullanıldığını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

''Silahlar Suriye'den Libya'ya kaydırılmış olabilir''

İsminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat ise bu silahların Suriye'den Libya'ya kaydırılmış olabileceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

65 yaş üstüne müjdeSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşlara belli şartlar altında seyahat izni verileceğini duyurdu.
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