Boom ile 3.5 saatte New York’tan Londra’ya

Boom’un 88 yolcuya ev sahipliği yapacak yeni uçağı, 2021 yılında ilk uçuşunu yapacak. Takma adı “Baby Boom” olan jet, motorları sayesinde 9 saatlik New York - Londra uçuşunu 3.5 saate indirecek.
ABD ordusu tarafından savaş uçaklarına güç sağlamak için kullanılan üç J85 - 15 motora sahip model, Mach 1.3 hızlarına ulaşabilecek. Boom’un kurucusu Blake Scholl, “Amacımız dünyayı daha ulaşılabilir bir yer haline getirmek” dedi.
Boom’un 88 yolcuya ev sahipliği yapacak yeni uçağı, 2021 yılında ilk uçuşunu yapacak. Takma adı “Baby Boom” olan jet, motorları sayesinde 9 saatlik New York - Londra uçuşunu 3.5 saate indirecek.