MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Boom ile 3.5 saatte New York’tan Londra’ya
ABONE OL
09.10.2020 - 07:00 |

Boom ile 3.5 saatte New York’tan Londra’ya

ABD şirketi Boom, Concorde’un vârisi olarak da anılan yeni süpersonik jet modelinin prototipini tanıttı.

Boom ile 3.5 saatte New York’tan Londra’ya

Boom’un 88 yolcuya ev sahipliği yapacak yeni uçağı, 2021 yılında ilk uçuşunu yapacak. Takma adı “Baby Boom” olan jet, motorları sayesinde 9 saatlik New York - Londra uçuşunu 3.5 saate indirecek.

ABD ordusu tarafından savaş uçaklarına güç sağlamak için kullanılan üç J85 - 15 motora sahip model, Mach 1.3 hızlarına ulaşabilecek. Boom’un kurucusu Blake Scholl, “Amacımız dünyayı daha ulaşılabilir bir yer haline getirmek” dedi.

Kadıköy’de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandıistanbul Kadıköy’de yoğun yağış etkisini gösterdi. Bazı yollar yağış nedeniyle adeta göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Başvuran alıyor! Paralar iade ediliyor

Başvuran alıyor! Paralar iade ediliyor

Vaka sayısında rekor üstüne rekor!

Vaka sayısında rekor üstüne rekor!

Pendik'te kafede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Pendik'te kafede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Sıradaki Haber