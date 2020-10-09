Boom ile 3.5 saatte New York’tan Londra’ya

Boom’un 88 yolcuya ev sahipliği yapacak yeni uçağı, 2021 yılında ilk uçuşunu yapacak. Takma adı “Baby Boom” olan jet, motorları sayesinde 9 saatlik New York - Londra uçuşunu 3.5 saate indirecek.



ABD ordusu tarafından savaş uçaklarına güç sağlamak için kullanılan üç J85 - 15 motora sahip model, Mach 1.3 hızlarına ulaşabilecek. Boom’un kurucusu Blake Scholl, “Amacımız dünyayı daha ulaşılabilir bir yer haline getirmek” dedi.