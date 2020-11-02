Johnson, karantina kararÄ±na iliÅŸkin parlamentoda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â

Ä°kinci dalgada virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak iÃ§in harekete geÃ§mek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Boris Johnson, bazÄ± hastanelerde ilk dalgaya oranla daha fazla Kovid-19 hastasÄ± bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Ã–nceki politikalarÄ± olan bÃ¶lgesel ve aÅŸamalÄ± mÃ¼cadele planÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu savunan Johnson, "Ã–nlem almada AvrupalÄ± dostlarÄ±mÄ±z ve ortaklarÄ±mÄ±zdan daha yavaÅŸ olduÄŸumuz yÃ¶nÃ¼ndeki her tÃ¼rlÃ¼ deÄŸerlendirmeyi reddediyorum. Esasen, Ã¶rneÄŸin hem Ã¶lÃ¼mler hem de enfeksiyon oranlarÄ± Fransa'dakinden daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu bir dÃ¶nemde ulusal Ã§apta Ã¶nlemlere geÃ§iyoruz." dedi.Â

"TIBBÄ° VE AHLAKÄ° BÄ°R FELAKET OLUR"Â

Ã–nlem alÄ±nmamasÄ± durumunda doktorlarÄ±n kimin Ã¶lÃ¼p kimin yaÅŸayacaÄŸÄ± kararÄ±nÄ± vermek zorunda kalacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Johnson, bunu "tÄ±bbi ve ahlaki bir felaket" olarak niteledi.Â

Johnson, Ã¶nlemlerin yol aÃ§acaÄŸÄ± sorunlardan dolayÄ± "gerÃ§ekten Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu", ancak virÃ¼se karÅŸÄ± mÃ¼cadelede "birlikte daha fazlasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin ortada olduÄŸunu" sÃ¶yledi.Â

Boris Johnson, 5 KasÄ±m'da baÅŸlayacak karantinanÄ±n 2 AralÄ±k'ta sona ereceÄŸini ve aÅŸamalÄ± kÄ±sÄ±tlama sistemine geri dÃ¶nmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â

MUHALEFETTEN ELEÅžTÄ°RÄ°Â

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin lideri Keir Starmer ise ilk virÃ¼s dalgasÄ±nÄ±n verdiÄŸi ana dersin "erken harekete geÃ§ilmemesinin maliyetinin Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ olacaÄŸÄ±, daha fazla iÅŸletmenin kapanmaya zorlanacaÄŸÄ± ve daha fazla insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸi" olduÄŸunu dile getirdi.Â

Ancak BaÅŸbakan ve hÃ¼kÃ¼metin "bu dersi Ã¶ÄŸrenemediÄŸini ve bu nedenle karantinanÄ±n olmasÄ± gerekenden daha uzun sÃ¼receÄŸini" savunan Starmer, karantina kararÄ± alÄ±nmasÄ±nda Ã§ok geÃ§ kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Â

Kendisinin eylÃ¼l ayÄ±nda karantina Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k Ã¶lÃ¼mlerin 11 ve vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n da 4 bin civarÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatan Keir Starmer, ÅŸimdi ise can kayÄ±plarÄ±nÄ±n 300'Ã¼, vakalarÄ±n ise 20 bini geÃ§tiÄŸine atÄ±fta bulunarak, BaÅŸbakan Johnson'Ä±n Ä°ngiliz halkÄ±na "neden harekete geÃ§mediÄŸini ve neden uyarÄ±larÄ± uzun bir sÃ¼re dinlemediÄŸini" aÃ§Ä±klamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ä°ÅŸÃ§i Partisinin karantina kararÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±na oy vereceÄŸini aÃ§Ä±klayan Starmer, ancak hÃ¼kÃ¼metin "gelecek 4 haftayÄ± boÅŸa harcamamasÄ±nÄ± ve geÃ§miÅŸteki hatalarÄ±nÄ± tekrarlamamasÄ±nÄ±" istedi.Â

Ã–LÃœMLER 46 BÄ°N 853 OLDUÂ

Bu arada, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, son 24 saatte 18 bin 950 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 53 bin 864'e Ã§Ä±ktÄ±. Can kaybÄ± ise 136 artarak 46 bin 853'e ulaÅŸtÄ±.Â

KARANTÄ°NA 5 KASIM'DA BAÅžLAYACAKÂ

BaÅŸbakan Johnson, 31 Ekim'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 5 KasÄ±m'dan itibaren 4 haftalÄ±k ulusal Ã§apta karantina uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â

"Evde kalÄ±n. Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Johnson'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, karantina 2 AralÄ±k'a kadar devam edecek.Â

Karantina kapsamÄ±nda temel Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± marketler ve eczaneler hariÃ§ tÃ¼m perakende maÄŸazalarÄ± kapatÄ±lacak. Bar ve restoranlar sadece paket servisi yapacak. Mart ayÄ±ndaki ilk karantinanÄ±n aksine okullar ve Ã¼niversiteler ise aÃ§Ä±k kalmaya devam edecek.Â

Ä°nsanlarÄ±n evlerinden yalnÄ±zca eÄŸitim, iÅŸ, yiyecek alÄ±ÅŸveriÅŸi ve egzersiz gibi belirli sebepler iÃ§in Ã§Ä±kmalarÄ±na izin verilecek. FarklÄ± hanelerin Ã¼yeleri ise bir araya gelemeyecek.Â

Karantina kararÄ±nÄ±n geÃ§erli olmasÄ± iÃ§in ilgili tasarÄ±nÄ±n parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor. Boris Johnson'Ä±n lideri olduÄŸu Muhafazakar Partiden bazÄ± parlamenterler yeni karantina kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ksa da Ä°ÅŸÃ§i Partisinin desteÄŸiyle tasarÄ±nÄ±n geÃ§mesine kesin gÃ¶zle bakÄ±lÄ±yor.

BÃ–LGESEL KARANTÄ°NA UYGULAMASI YETERLÄ° OLMADIÂ

Daha Ã¶nce bÃ¶lgesel karantina politikasÄ± izleyen Ä°ngiltere, salgÄ±nÄ±n oranÄ±na baÄŸlÄ± olarak "orta", "yÃ¼ksek" ve "Ã§ok yÃ¼ksek" olmak Ã¼zere 3 aÅŸamalÄ± bir plan uyguluyordu.Â

Ä°lk aÅŸama, kapalÄ± veya aÃ§Ä±k alanlarda buluÅŸmalarÄ±n 6 kiÅŸiyle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, barlar ve restoranlarÄ±n yerel saatle 22.00'de kapanmasÄ±nÄ± iÃ§eriyordu.Â

Ä°kinci aÅŸamada farklÄ± hane Ã¼yelerinin kapalÄ± mekanlarda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yasaklanÄ±rken, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸama ise bu Ã¶nlemlerin yanÄ± sÄ±ra barlar ve restoranlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.Â

"Ä°KÄ°NCÄ° KARANTÄ°NA FELAKET OLUR" DEMÄ°ÅžTÄ°Â

SalgÄ±nda Avrupa'da en Ã§ok Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lke olan Ä°ngiltere'de son haftalarda gÃ¼nlÃ¼k 20 binden fazla vaka gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, can kayÄ±plarÄ± da 300'Ã¼ geÃ§meye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

BaÅŸbakan Johnson, 16 EylÃ¼l'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ikinci karantinanÄ±n "felaket" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â

Ä°ngiltere'de mart ayÄ±nda da karantinaya gidilmiÅŸ ve Ã¶nlemler aÅŸama aÅŸama bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de temmuz ayÄ±nda kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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