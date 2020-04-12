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12.04.2020 - 13:38 |

Boris Johnson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür: Hayatımı kurtardılar!

Corona virüsü yenmeyi başaran Birleşik Krallık Başbakan'ı Boris Johnson, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına teşekkür etti.

Boris Johnson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür: Hayatımı kurtardılar!

Yeni tip corona virüse (SARS-CoV-2) yakalanıp yoğun bakımda 3 gün geçiren Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanlarına teşekkür notu yolladı.

Londra'daki St Thomas Hastanesi'ndeki doktor ve hemşirelere yönelik kısa bir açıklama yapan Johnson "Ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlara hayatımı borçluyum" dedi.

Johnson bir hafta süren tedavisi sürecinde oksijen desteği almış, perşembe günü yoğun bakımdan çıkmıştı.

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