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24.07.2020 - 00:02 | | AA

Borrell: Libya'da ateşkes için Türkiye ile birlikte çalışacağız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya'da ateşkes için birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Borrell: Libya'da ateşkes için Türkiye ile birlikte çalışacağız

 

Borrell, sosyal medya hesabından, Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin görüşüldüğü 13 Temmuz tarihli Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Borrell, şunları kaydetti:

"Gerilimin düşürülmesi ve gayriresmi Gymnich Konseyi öncesinde görüşmek üzere mutabık kaldık. Ayrıca Berlin Süreci çerçevesinde Libya'da ateşkes için birlikte çalışma konusunda anlaştık."

Borrell, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac ile de telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin mesajında Borrell, Sirte ve Cufra'da gerginliğin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve petrol üretiminin acilen devam etmesinin ortak öncelikler arasında yer aldığını bildirdi.

Borrell, "Libya'nın birliğinin sağlanması için tüm tarafların samimi taahhütleri ile Berlin süreci içinde çatışmanın sonlandırılması için birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

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